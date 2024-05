Das Vereinigte Königreich hat die Reisehinweise für Bürger in 4 Regionen der Ukraine gelockert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 3. Mai hat das britische Außenministerium seine Reisehinweise für Bürger des Vereinigten Königreichs für Reisen in die Ukraine aktualisiert. Das FCO empfiehlt, alle Reisen in 8 westliche Regionen im Umkreis von 50 km von der Grenze zu Weißrussland zu vermeiden, es sei denn, sie sind unbedingt notwendig. Zuvor umfasste die Liste 4 Regionen.

Dies wird auf der Website der britischen Regierung angegeben.

Derzeit empfiehlt das Ministerium, von allen Reisen in die Regionen Lwiw, Wolhynien, Riwne und Schytomyr abzusehen, mit Ausnahme von „lebenswichtigen“ Reisen, sowie von allen Reisen innerhalb eines Umkreises von 50 km der Grenzen zu Weißrussland in den Regionen Wolhynien, Riwne und Schytomyr. Die Empfehlung, alle Reisen in die Regionen Transkarpaten, Iwano-Frankiwsk, Ternopil und Tscherniwzi sowie alle Reisen in den Rest der Ukraine zu vermeiden, bleibt bestehen.

Dies ist eine leichte Lockerung der Empfehlung, denn Großbritannien rät seinen Bürgern seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022, alle Reisen in die Ukraine zu vermeiden.

Die erste Lockerung erfolgte am 22. Januar 2024. Damals riet das Auswärtige Amt von allen Reisen in die folgenden Regionen ab, sofern sie nicht unbedingt notwendig waren: Transkarpaten, Iwano-Frankiwsk, Ternopil, Tscherniwzi.