Der Verkehr wird am Kontrollpunkt Shehyni eingeschränkt sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparaturarbeiten beginnen an den Fahrspuren für Lastwagen und Busse, die das ukrainische Hoheitsgebiet verlassen sollen.

Am Montag, den 26. August, kann es am Kontrollpunkt Shehyni an der ukrainisch-polnischen Grenze aufgrund von Reparaturarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Dies teilte der staatliche Grenzdienst der Ukraine am Freitag, den 23. August mit.

„Am 26. August um 9:00 Uhr werden am Kontrollpunkt Shegini Reparaturarbeiten an zwei Fahrspuren beginnen. Dabei handelt es sich um die Fahrspuren für die Registrierung von Lastkraftwagen und Bussen, die das Territorium der Ukraine verlassen. Die Reparatur wird eineinhalb Monate dauern“, heißt es in der Mitteilung.

Die Bürger werden gebeten, diese Informationen bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen.

Zuvor war bekannt geworden, dass es etwa bis zum 12. September kompliziert sein kann, die Grenze am Kontrollpunkt Grebennoje – Rava-Russkaja zu passieren. Polen hat mit Reparaturarbeiten an der Asphaltdecke begonnen.

Außerdem berichteten polnische Grenzschützer über größere Reparaturarbeiten in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn. Die Arbeiten werden bis zum 14. November dauern.