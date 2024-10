Die Verlegung russischer Truppen an die Frontlinie wurde in Mariupol registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 20 Lastwagen mit russischem Militärpersonal bewegten sich in zwei organisierten Kolonnen durch Mariupol.

In Mariupol wurde am 13. Oktober eine große Verlegung von Arbeitskräften der Invasoren an die Front verzeichnet. Die Lastwagen bewegten sich in zwei Kolonnen in Richtung Vremov. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko.

„Wieder einmal haben sich mehr als 20 Lastwagen in zwei Kolonnen entlang der Route Russland – Nowoasowsk – Mariupol – Nikolsk – Rozowsko-Pologowsk Ballungsraum oder Richtung Wremow organisiert“, stellte er fest.

Andrjuschtschenko zufolge ist die Besonderheit dieses Transfers das Fehlen von taktischen Markierungen auf den Lastwagen, was die Vorbereitung einer neuen Offensivoperation beweist, deren Ort die Russen bisher nicht bestimmt haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Invasoren die Bewegung von Treibstoffkonvois durch Mariupol aktiviert haben. Konvois von 15 Tanklastwagen fuhren mehrmals am Tag in Richtung Berdjansk und weiter nach Primorsk.

Zuvor hatte die Guerillabewegung ATESH berichtet, dass die Russen militärische Ausrüstung an sicherere Orte in Mariupol bringen.