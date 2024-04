Ein Verräter, der Kreml-Propaganda gemacht hat, wurde für 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer Agent des Militärgeheimdienstes, der subversive anti-ukrainische Aktivitäten im Informationsbereich durchführte, wurde für 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 18. April mit.

Es handelt sich um den Leiter der öffentlichen Organisation „Russische Gemeinschaft der Region Poltawa“, einen ideologischen Unterstützer des Kreml-Regimes.

Es wird festgestellt, dass er im Auftrag der Russen mehr als 60 anti-ukrainische Publikationen erstellt hat, mit denen der Feind versuchte, die Verteidigungskräfte zu diskreditieren und das Vertrauen der internationalen Partner in die Ukraine zu untergraben.

Den Ermittlungen zufolge unterstützte der Verräter in seinen Botschaften einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und rechtfertigte die Kriegsverbrechen der Invasoren.

Er leugnete die Raketenangriffe der Invasoren auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk, ein Wohnhaus in Dnipro und Energieanlagen in Kiew.

Für seine Arbeit erhielt der Agent von den Invasoren umgerechnet etwa 250 Tausend Hrywnja.

Das Gericht befand den Angreifer des Staatsverrats und der Rechtfertigung einer bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine für schuldig.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine rechtzeitig einen Verräter entlarvt hat, der Informationen über die Errichtung von Luftverteidigungsradarstationen in den Regionen Tscherkassy und Odessa gesammelt hat.