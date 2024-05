Verräter, der Positionen an die russische Luftabwehr in der Region Charkiw "verraten" hat, festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Angreifer wurde in seinem eigenen Haus festgenommen. Gleichzeitig wurden zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Positionen der Streitkräfte der Ukraine ergriffen.

Die militärische Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes hat einen FSB-Agenten in der Region Charkiw festgenommen, der eine Reihe von Raketen- und Bombenangriffen auf Kampfstellungen der Verteidigungskräfte vorbereitete, die die Region gegen die russische Offensive verteidigen. Dies wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine am 17. Mai gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hauptziele des Feindes die Stützpunkte von Radarstationen und Flugabwehrraketensystemen Air Defence waren. Für den Beschuss ukrainischer Objekte versuchte der Agent, die Koordinaten zu ermitteln und an den russischen Spezialdienst weiterzugeben.

Der Angeklagte fuhr in den Vororten des regionalen Zentrums herum, wo er heimlich die Orte möglicher Aufstellungen von Einheiten der Streitkräfte der Ukraine aufzeichnete.

Das Instrument der kriminellen Aktivität wurde bei dem Festgenommenen beschlagnahmt.

Der feindliche Handlanger entpuppte sich als ein 30-jähriger Bewohner einer der Siedlungen des Bezirks Charkiw. Ende 2023 wurde er in den Agentenapparat des feindlichen Nachrichtendienstes rekrutiert und erhielt neben der Übermittlung von Daten über die Objekte der Luftabwehr den Auftrag, sich in die Reihen der Streitkräfte der Ukraine einzuschleusen. Aber die Offiziere der militärischen Spionageabwehr hinderten den feindlichen Agenten daran, in der Phase der Registrierung in eine Einheit der Streitkräfte der Ukraine einzutreten.

Der Verhaftete wurde über den Verdacht des Staatsverrats informiert, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.