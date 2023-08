Verteidigungskräfte halten Stellungen in der Region Luhansk - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hält in beiden Richtungen Stellungen in der Region Luhansk. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Artem Lyssohor am 8. August mit.

„Ein weiterer Versuch des Feindes, südlich von Nowoselowskoje zu stürmen, wurde abgewehrt. Die Angreifer verstärken den Artilleriebeschuss entlang der gesamten Frontlinie. Belogorowka und Kusmino gerieten unter feindlichen Beschuss. Aber die Quantität geht nicht über die Qualität hinaus. Zerstörungen passieren, bedeutende Fortschritte – nein“, betonte er

Der Chef der Region fügte hinzu, dass die Invasoren die Erpressung von Unternehmern in Sjewjerodonezk intensiviert haben.

„Die Besatzungsbehörden der Stadt haben für ihren eigenen Gebrauch Einzelhandelsflächen weggenommen, deren Eigentum von niemandem rechtzeitig bestätigt wurde. Um ein Ladenlokal an einem günstigeren Ort zu bekommen, muss man sich mit den sogenannten Behörden einigen“, so Lysohir.