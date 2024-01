Das Verteidigungsministerium hat Lwiw Arsenal LLC auf mehr als 1,5 Mrd. Hrywnja verklagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben ein Gerichtsverfahren gegen Lwiw Arsenal LLC in Höhe von mehr als 1,5 Mrd. Hrywnja gewonnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Nördliche Wirtschaftsberufungsgericht die Entscheidung des Kiewer Handelsgerichts vom 26. September 2023 bestätigt hat, von Lwiw Arsenal LLC zugunsten des Verteidigungsministeriums 1.340.465.698 Hrywnja an Vorauszahlung, 90.683.623,06 Hrywnja an Strafe und 96.734.638 Hrywnja an Bußgeld für die Nichtlieferung von bezahlten Minen zurückzufordern.

Es wird auch berichtet, dass in dem Verfahren des Handelsgerichts von Kiew ein Gerichtsverfahren über die zusätzliche Rückforderung zugunsten des Verteidigungsministeriums von der gleichen Wirtschaftseinheit 163.486.435,74 Hrywnja Strafe im Rahmen des gleichen staatlichen Auftrags ist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Verteidigungsministerium Lwiw Arsenal mit der Lieferung von Mörsergranaten im Wert von 1,4 Mrd. Hrywnja beauftragt hat, das Ministerium aber keine einzige Mine im Rahmen des im Voraus bezahlten Vertrags erhalten hat.