Das Verteidigungsministerium hat die Situation mit den französischen Militärausbildern in der Ukraine geklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat erklärt, dass die Gespräche mit Frankreich und anderen Ländern über die Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine noch nicht abgeschlossen sind

Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums mit.

Am 27. Mai sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, dass man sich nach einem Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecorneuil darauf geeinigt habe, Ausbilder aus Frankreich zur Ausbildung ukrainischer Soldaten zu entsenden.

Der französische Fernsehsender BFM TV hat daraufhin eine Anfrage an das französische Verteidigungsministerium gerichtet, das diese Information nicht bestätigt hat. Es erklärte, dass solche Übungen „einer der Bereiche sind, die diskutiert werden“.

Am 27. Mai gab das ukrainische Verteidigungsministerium eine Erklärung ab, in der es hieß, dass „wir im Moment noch Gespräche mit Frankreich und anderen Ländern über dieses Thema führen“.

Das Ministerium sagt, dass die Ukraine seit Februar 2024 „Interesse“ daran bekundet hat, dass Militärausbilder in die Ukraine kommen und ukrainisches Verteidigungspersonal ausbilden.

„Das Verteidigungsministerium hat zusammen mit dem Generalstab mit der internen Arbeit an den relevanten Dokumenten zu diesem Thema begonnen, um keine Zeit mit der Koordinierung bürokratischer Fragen zu verlieren, wenn die entsprechende Entscheidung getroffen wird“, so das Verteidigungsministerium in einer Erklärung.