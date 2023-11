Das BEB hat die Veruntreuung von zwei Millionen durch eines der Unternehmen von Naftohas verhindert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Analysten des Metropolitan Department of the Bureau of Economic Security (BEB) haben die Veruntreuung von etwa 2 Mio. Hrywnja öffentlicher Gelder beim Kauf von Pumpen und Kompressoren durch eines der Unternehmen von Naftohas verhindert. Dies berichtete der Pressedienst des BEB am Freitag, den 17. November.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausschreibung von einem der staatlichen Unternehmen, das Teil der Unternehmensgruppe Naftohas ist, angekündigt wurde. Nach den Ergebnissen der Analyse des Ausschreibungsangebots haben Analysten festgestellt, dass der Gewinner der Ausschreibung wissentlich falsche Angaben gemacht hat. Insbesondere über seine Erfahrung bei der Lieferung von Ausrüstungen, die dem Gegenstand des Kaufs ähnlich sind.

Aufgrund der festgestellten Risiken und um die Verschwendung von Haushaltsmitteln zu verhindern, haben die Analysten ein Schreiben verschickt und dem Kunden empfohlen, das Angebot abzulehnen.

Beamte des staatlichen Unternehmens überarbeiteten gemäß der Empfehlung der BEB-Mitarbeiter die Bedingungen und das Verfahren der Beschaffung und sagten sie ab.