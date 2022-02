Es ist ein Video aufgetaucht, das den Beschuss von Abgeordneten und Journalisten im Donbass zeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstag, den 19. Februar, gerieten Abgeordnete, Journalisten ausländischer Medien sowie Innenminister Denys Monastyrskyj, die den Donbass besuchten, unter Beschuss. Das Video wurde über den Telegrammkanal Pravda Geraschtschenko veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Leiter der Gruppe von Volksvertretern des Innenministeriums und 25 ausländische Journalisten auf der Position der Brigade 30 unter Mörserfeuer gerieten.

„In der Nähe von Novoluganskoye smt. Journalisten von CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times und Voice of America konnten mit eigenen Augen sehen, wer tatsächlich eine Offensive gegen die friedliche Ukraine vorbereitet“, heißt es in dem Bericht.

Die Sprecherin der Fraktion „Diener des Volkes“, Julija Palijtschuk, erklärte, die Gruppe, zu der auch Abgeordnete und Journalisten ausländischer Medien gehören, befinde sich jetzt an einem sicheren Ort.

„Alle sind in voller Stärke von den militärischen Stellungen zurückgekehrt, glücklicherweise wurde niemand verletzt“, sagte Paliychuk…