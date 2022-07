Ein Video von der Filtration in Mariupol ist aufgetaucht.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andriuschtschenko, zeigte ein Video, das zeigt, wie die Filtration in der Stadt stattfand.

Das Video zeigt erniedrigende Momente der Inspektion mit Entkleidung.

„Wie die Filtration und das Screening von Menschen in Mariupol stattfanden, ist die am häufigsten gestellte Frage, die wir von internationalen Journalisten hören. Zum ersten Mal veröffentlichen wir Filmmaterial, wie es zu Beginn der Besetzung direkt in Mariupol geschah. Demütigung, Mobbing und Angst vor den Eindringlingen. Leider ist das Gesicht durch die Quelle, die es zur Veröffentlichung übermittelt hat, unscharf. Kein Kommentar“, schreibt Andrjuschtschenko.