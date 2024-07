Atesh: Die Russen bauen wegen der "Schockfaust" der ukrainischen Streitkräfte Verteidigungspositionen auf der Krim auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Verteidigungsstellungen der Angreifer entlang der Küste nimmt täglich zu, stellen die Partisanen fest.

Partisanen verzeichnen einen Anstieg der Zahl der Verteidigungsstellungen entlang der Küste der Krim. Die russischen Invasoren verbreiten Gerüchte über die sogenannte „Schockfaust“, die angeblich von den Streitkräften der Ukraine vorbereitet wird. Das berichtet die Guerillabewegung ATESH auf ihrem Telegram-Kanal.

„Während die Besatzungsbehörden die Bevölkerung davon überzeugen, dass es keine Bedrohung für die Landungsoperation der ukrainischen Streitkräfte gibt, wächst die Zahl der Verteidigungsanlagen entlang der Küste täglich“, heißt es in der Nachricht.

In Jewpatoria und Jalta beauftragen die Invasoren zivile Auftragnehmer mit der Einrichtung von Schießständen und Verteidigungsanlagen, die sehr karikaturhaft aussehen, stellt Atesh fest.

„Es gibt Gerüchte unter den Angehörigen der russischen Streitkräfte, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte eine so genannte Schlagfaust für einen Durchbruch im Herbst in Richtung Krim bilden und den Landkorridor in Richtung Cherson abschneiden“, behauptet die Guerilla.

Wie wir bereits berichteten, haben Partisanen einen Evakuierungskonvoi mit verwundeten Soldaten der russischen Armee im vorübergehend besetzten Mariupol gesichtet.