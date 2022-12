Die Invasoren haben es versäumt, in Mariupol für Heizung zu sorgen - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren haben es versäumt, sich auf die Heizperiode in Mariupol vorzubereiten – die öffentlichen Versorgungseinrichtungen der Stadt funktionieren nicht. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Wadym Bojtschenko, während einer Telefonkonferenz mit.

„Die Heizperiode in Mariupol hat noch nicht begonnen. Die Menschen sitzen in der Kälte und frieren, und wir sehen Schilder an den Eingängen und in den Wohnungen: „SOS! Wir frieren“. Die gesamte russische Propaganda hat sich gegen den Winter gerichtet, der in der Ukraine angekommen ist“, betonte er.

Bojtschenko wies darauf hin, dass nur die ukrainischen Behörden die Lebensfähigkeit von Mariupol und den besetzten Gebieten sicherstellen können, da die russischen Invasoren nichts anderes tun können, als Heizgeräte zu verteilen.

„Die Menschen stehen kilometerlang an, kämpfen um diese Heizgeräte und machen diese erniedrigende Prozedur durch. Aber das Schlimmste ist, dass es Strom geben muss, um die Heizung in die Steckdose zu stecken. Und es gibt auch keinen Strom in der Menge, die für die Heizperiode benötigt wird. Auch sie haben dieses Werkzeug des Lebens nicht zur Verfügung gestellt. Dementsprechend sehen wir Dutzende von Bränden, die Wohnungen in Mariupol zerstören“, stellte der Bürgermeister klar.