Ein Video von der Schießerei in Iwano-Frankiwsk ist aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Scharfschütze in Iwano-Frankiwsk hat am helllichten Tag einen Kriminellen in einer Sporthalle erschossen, in der dieser gerade trainierte. Dies teilte der Telegram-Kanal WARSHAL am Dienstag, den 27. Juni, mit und veröffentlichte ein Video von Überwachungskameras.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Glas eines der Fenster im Raum plötzlich zerbricht und das Opfer des Anschlags zu Boden stürzt.

Ein Augenzeuge des Angriffs zerrte den Verletzten dann am Bein hinter einen Pfeiler. Die verängstigten Besucher beeilten sich, die Turnhalle zu verlassen.

Die sozialen Medien haben nicht erklärt, wie sie zu der Information gekommen sind, dass es sich um einen kriminellen Drahtzieher handelt, der verletzt wurde, und auch sein Nachname wurde nicht genannt.

Wie wir bereits berichteten, kam es in Iwano-Frankiwsk zu einer Schießerei, bei der das Opfer ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

