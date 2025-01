Ein Ex-Steuerbeamter steht vor Gericht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein ehemaliger Beamter der Steuerbehörde der Region Vorkarpaten hat ein Vermögen in Millionenhöhe vor der Steuererklärung verheimlicht.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben die Ermittlungen gegen den ehemaligen Leiter einer der Abteilungen des State Tax Service in der Region Iwano-Frankiwsk abgeschlossen, der in den Jahreserklärungen für 2020 – 2023 falsche Angaben gemacht hat. Die Anklageschrift wurde an das Gericht weitergeleitet. Darüber informiert der Pressedienst des State Bureau of Investigations am Donnerstag, den 30. Januar.

Es wird festgestellt, dass sie eine Drei-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Iwano-Frankiwsk, in der sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt, vor der Steuererklärung „versteckt“ hat. Der Wert der Immobilie, die den Unterlagen zufolge der Mutter der Steuerfrau gehört, beträgt mehr als 2,8 Millionen Hrywnja.

Auch die Frau machte keine Angaben zu der Garage in der Stadt und dem von ihrem Mann genutzten Auto. Der elektrische Crossover im Wert von mehr als 2,4 Millionen Hrywnja wurde auf seine Nichte geschrieben.

Dem Gutachten zufolge hat der Beamte in der Erklärung absichtlich falsche Angaben gemacht und Vermögen im Wert von mehr als 5,2 Mio. Hrywnja verschwiegen.