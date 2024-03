Ein junger Mann über die Angriffe in Frankivsk: Ich wollte high werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Polizeibeamte haben zwei junge Männer identifiziert, die in Angriffe auf ältere Menschen in Iwano-Frankiwsk verwickelt waren, berichtet der Pressedienst der Nationalen Polizei in der Region Iwano-Frankiwsk.

Die Gesetzeshüter haben auch ein Videogeständnis eines der Festgenommenen veröffentlicht. Der junge Mann sagte, dass weder er noch seine Bekannten, die zusammen mit ihm Passanten angegriffen haben, irgendwelchen Jugendbewegungen oder Organisationen angehören.

„Ich und meine Bekannten, die in dem Video zu sehen sind, haben nichts mit politischen Parteien, religiösen oder sozialen Bewegungen zu tun. Meine Bekannten und ich haben uns entschlossen, sozusagen nur einen ‚Hype‘ im Netz zu machen. Wir wollten niemandem Schaden zufügen und alle unsere Schläge wurden größtenteils imitiert“, sagte der Verhaftete.

Die Polizei fügte hinzu, dass der Vater des mutmaßlichen Hooligans ein aktiver Soldat der Streitkräfte der Ukraine ist, ein Freiwilliger.

Die Polizei ermittelt auch den Aufenthaltsort der zweiten Person und die Identität der dritten Person. Eines der Opfer hat der Polizei bereits die in dem Video genannten Fakten bestätigt. Die Identitäten der anderen Opfer werden derzeit ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Iwano-Frankiwsk übernimmt die Verfahrensführung in Strafverfahren.