In der Ukraine gibt es fast 13.000 neue COVID-Fälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, am 18. Januar, wurde das Coronavirus bei 12.815 Menschen in der Ukraine nachgewiesen. Bis zu 163 Menschen sind ums Leben gekommen. Dies hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Die meisten neuen COVID-Fälle an einem Tag in der Region Iwano-Frankiwsk (1575), Kiew (1268), Region Lwiw (956).

Im Laufe des Tages wurden 2.401 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert und 5.413 geheilt.

50.298 Personen wurden mittels PCR, 6.290 mittels ELISA und 41.056 mittels Schnelltests getestet.

Während der Pandemie in der Ukraine erkrankten 3.780.903 Menschen, 3.567.336 wurden geheilt und 98.712 starben.