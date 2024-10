Viele 10-11-Klässler gehen ins Ausland - Leiter des Bildungsministeriums

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft ermutigt sie auf verschiedene Weise, in der Ukraine zu bleiben, hat Oksen Lisovoy versichert.

In den Klassen 10-11 gehen viele Kinder, vor allem Jungen, ins Ausland. Dies erklärte der Minister für Bildung und Wissenschaft der Ukraine Oksen Lisovoy während der Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada am Freitag, den 11. Oktober.

„Was die Abreise betrifft. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir beobachten, dass viele Kinder, vor allem Jungen, in den Klassen 10-11 ins Ausland gehen. Wir ermutigen sie auf verschiedene Weise, in der Ukraine zu bleiben“, sagte er.

Der Minister betonte, dass das Bildungsministerium ihnen vor allem eine qualitativ hochwertige berufliche, voruniversitäre und höhere Bildung anbieten sollte, die die Kinder dazu ermutigt, im Land zu bleiben.

Lisovoy sagte auch, dass die westliche Bildung zum Teil mythologisiert wird und dass die Universitäten, auf die ukrainische Kinder gehen, nicht besser sind als die heimischen regionalen Hochschulen.