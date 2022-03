Vier Hubschrauber der Russischen Föderation werden in der Region Mykolajiw abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, erklärte am Samstag, den 5. März, dass drei feindliche Hubschrauber abgeschossen worden seien. Später meldete die Marine vier abgeschossene Hubschrauber.

„Es sind bereits drei feindliche Hubschrauber (ich meine am Boden) abgeschossen worden“, schrieb Kim in seinem Telegramm-Kanal.

Und die ukrainischen Marinestreitkräfte stellten klar, dass es sich um vier Hubschrauber handelte.

„Gerade jetzt, in der Region Mykolajiw, haben unsere Marines zusammen mit ihren Kameraden aus OK Süd vier feindliche Hubschrauber abgeschossen, wobei einer der Marines drei Einheiten auf einmal abgeschossen hat“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus sagte Gouverneur Mykola Kim, dass das ukrainische Militär gegnerische Panzerfahrzeuge erbeutet hat.

„Keine Panik, jetzt kommt aus Kulbakino ein Gerät mit dem Buchstaben Z. Das ist von uns erbeutete Ausrüstung“, schrieb Kim.

Er fügte hinzu, dass sich russische Truppen Nikolaev nähern und feuern, aber die ukrainische Armee ist bereit, den Angriff abzuwehren

Die Verwaltung arbeitet normal.

Auch ein russisches Flugzeug wurde heute Morgen in der Nähe von Tschernihiw abgeschossen. Ein Pilot wurde festgenommen, der andere ist tot…