Vier Menschen wurden getötet und 16 verletzt als Folge des russischen Nachtangriffs - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei dem russischen Angriff in der Nacht des 27. August wurden vier Menschen getötet und 16 verletzt. Eine Rettungsaktion ist im Gange.

Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

„In den Regionen der Ukraine, die gestern Abend von Russland angegriffen wurden, ist eine Rettungsaktion an den Orten der Einschläge und herabfallenden Trümmer im Gange. Alle Dienste sind daran beteiligt, und die Trümmer werden geräumt. Leider wurden trotz der effektiven Arbeit unserer Luftabwehr vier Menschen getötet und 16 verletzt. Mein Beileid an die Familien und Freunde der Opfer“, schrieb er auf Telegram.

Insgesamt hat Russland mehr als 90 Luftziele eingesetzt: 81 Shaheds sowie Marschflugkörper, ballistische Raketen und Luftraketen.

„Wir werden definitiv auf diesen und alle anderen Angriffe Russlands reagieren. Verbrechen gegen die Menschlichkeit können nicht ungestraft begangen werden“, sagte Selenskyj.