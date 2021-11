Ein vierjähriges Mädchen ist auf dem Weg vom Kindergarten in der Region Tschernihiw gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein vierjähriges Mädchen ist auf dem Weg vom Kindergarten in der Nähe von Ichnya, Bezirk Prilutskiy, Region Tschernihiw, vom Fahrrad gefallen – das Kind starb im Krankenhaus. Dies meldete die Polizei in der Region am Mittwoch, den 17. November.

In der Nacht zuvor wandte sich ein Einwohner von Tschetschenien an die Ordnungskräfte. Ihren Angaben zufolge war sie mit ihren beiden kleinen Kindern außerhalb der Siedlung mit dem Fahrrad unterwegs.

„Während der Fahrt auf einer unbeleuchteten Straße stürzten alle drei von ihren Fahrrädern. Infolgedessen wurde das Mädchen, das auf dem Fahrradträger mitfuhr, schwer verletzt. Das Kind ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben“, hieß es.

Es stellte sich heraus, dass die Kinder von ihrer Tante gefahren wurden – ein dreijähriger Junge und ein vierjähriges Mädchen wurden aus dem Kindergarten geholt und sie fuhr mit ihnen nach Hause. Die Polizei ermittelt nun die Umstände des Vorfalls…