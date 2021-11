In der "Volksrepublik Donezk" wurde ein ukrainischer Häftling erstochen - Denisova

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 37-jähriger ukrainischer Häftling, Ruslan Makarets, starb in der Strafkolonie Makeyevka Nr. 32 in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk. Dies berichtete am Freitag, den 12. November, die Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Ljudmila Denisowa, auf ihrer Facebook-Seite.

„Ich habe die schockierende Nachricht vom Tod unseres Mitbürgers, des 37-jährigen Ruslan Makarets, in der Strafkolonie Makeyevka Nr. 32, die sich in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk befindet, erhalten. Der Tod von Ruslan Makarets ist durch die ihm zugefügten Stichwunden eingetreten“, schrieb sie.

Denisova wies darauf hin, dass der Ukrainer am 22. März 2019 von Separatisten im besetzten Horliwka festgenommen und anschließend rechtswidrig zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er angeblich „für ukrainische Sicherheitsdienste spioniert“ habe.

„Die ukrainischen Behörden haben versucht, Ruslan aus der Gefangenschaft zu befreien. Der Prozess der Freilassung von Personen aus Gebieten außerhalb der ukrainischen Regierungskontrolle findet jedoch nicht statt, da das Aggressorland die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen blockiert. Das letzte Mal wurden neun illegal inhaftierte ukrainische Staatsbürger aus dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Donezk am 16. April 2020 ausgeliefert“, betonte der Ombudsmann.

Nach Angaben von Denisova halten die Separatisten derzeit 301 ukrainische Staatsbürger in Gefängnissen fest: 224 in der Region Donezk und 77 in der Region Luhansk.

„Die Rechte auf Leben und Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten inhaftiert sind, wurden aufgrund des verzögerten Freilassungsprozesses verletzt. Seit Anfang des Jahres sind vier ukrainische Bürger in Kolonien in der Region Donezk aufgrund der kriminellen Untätigkeit der Besatzungsverwaltung ums Leben gekommen“, sagte Denysowa.

Sie forderte die Leiterin der IKRK-Mission in der Ukraine, Florence Gillette, auf, die Strafkolonie Makejewka zu besuchen, um die Umstände des Todes eines ukrainischen Staatsbürgers und den Stand der Achtung der Rechte anderer Inhaftierter zu überprüfen.

Sie appellierte auch an die OSZE, dringende Maßnahmen zu ergreifen, um auf den Tod des Ukrainers zu reagieren und die Blockade des Prozesses der Inhaftierten aufzuheben.

„Ich betone, dass dieser Prozess unverzüglich wiederhergestellt werden muss, da das Leben von Hunderten unserer Mitbürger in Gefahr ist. Ich spreche Ruslans Familie und Freunden mein Beileid aus“, sagte der Ombudsmann abschließend.