Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat festgestellt, dass trotz der Tatsache, dass Aussagen von Beamten und der militärischen und politischen Führung ein Instrument der Beeinflussung sind, dennoch Vorhersagen über die ukrainischen Streitkräfte auf der Krim eingetreten sind. Ukrainische Soldaten sind in diesem Jahr dort gewesen. Dies geht aus einer Erklärung des Vertreters der Hauptdirektion des Geheimdienstes Andrij Jussow in einem Interview mit der Öffentlichkeit hervor.

Er betonte vor allem, dass Informationen auch eine Waffe sind.

„Informationen von Beamten, von der militärischen und politischen Führung, sind auch ein Mittel der Beeinflussung. Sie (Aussagen) werden gemacht, wenn es notwendig ist, und das entsprechende Ergebnis wird erzielt“, erklärte der Beamte.

Gleichzeitig fügte Jussow hinzu, dass das ukrainische Militär die vorübergehend besetzte Krim im Sommer 2023 besucht hat.

„Und was die konkreten Aussagen angeht – sie haben sich bewahrheitet. Die Ukrainer waren in diesem Jahr, in diesem Sommer, auf der Krim“, fasste Jussow zusammen.

Wir werden daran erinnern, dass der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine Kyrylo Budanow sagte, dass ukrainische Truppen bald die Krim betreten werden.