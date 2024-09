In den Vorkarpaten wird der Tod eines Soldaten untersucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf dem Weg zum Ausbildungszentrum bekam ein 52-jähriger Soldat im Bus Krämpfe und verlor das Bewusstsein. Der Mann starb im Krankenhaus.

In der Region Transkarpaten wurde eine Untersuchung der Umstände des Todes eines Soldaten der ukrainischen Streitkräfte eingeleitet, der auf dem Weg zu einem Ausbildungszentrum das Bewusstsein verlor. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts am 6. September mit.

Den Ermittlungen zufolge hatte ein 52-jähriger Soldat aus dem Bezirk Mukatschewo am 1. September auf dem Weg zu einem Ausbildungszentrum im Bus Krämpfe bekommen und das Bewusstsein verloren. Der Mann wurde sofort in die Intensivstation eines Krankenhauses in der Stadt Svaliava gebracht, starb aber zwei Tage später.

Die Ermittlungen wurden mit dem Vermerk „Unfall“ eingeleitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Strafverfolgungsbehörden bereits Zeugen und Angehörige des Soldaten befragt haben, derzeit weitere Augenzeugen des Vorfalls identifizieren und alle Umstände und Versionen des Vorfalls überprüfen.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wird durchgeführt werden.

Wir erinnern daran, dass der Kommissar der Werchowna Rada für Menschenrechte Dmitry Lubinez sich an den Generalstaatsanwalt gewandt hat mit der Forderung, die Schläge und den Tod eines Mannes im regionalen territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung und SP in Transkarpatien zu untersuchen.

Das regionale territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung und die SP in Transkarpatien erklärten, der Tod eines mobilisierten Mannes in der Region Transkarpaten sei auf eine Krankheit zurückzuführen und stehe nicht im Zusammenhang mit seiner angeblichen Verprügelung im territorialen Rekrutierungszentrum.