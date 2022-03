Die während des Krieges zerstörten Häuser werden wieder aufgebaut - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alle Häuser und Wohnungen, die während des Krieges in der Ukraine zerstört wurden, werden wiederaufgebaut. Dies erklärte Wolodymyr Selenskyjy in einer Videoansprache am Donnerstag, den 17. März.

Er wies darauf hin, dass keiner der Ukrainer, die ihre Häuser verloren haben, auf der Straße zurückgelassen wird.

„Ich verspreche jedem Ukrainer, der sein Haus und seine Wohnung durch die Feindseligkeiten verloren hat, dass der Staat Ukraine alles wiederherstellen wird“, sagte Selenskyj.

Der Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Ukrainer in der Lage sein werden, das Land nach dem Krieg schnell wieder aufzubauen, ungeachtet der Schäden, die die russischen Besatzer angerichtet haben.

„Dies wird geschehen, und es wird ein historischer Wiederaufbau sein“, fügte Selenskyj hinzu.