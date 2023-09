Während des morgendlichen Beschusses von Cherson wurde ein Zivilist getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Beim morgendlichen Beschuss von Cherson ist heute, am 22. September, ein Mann ums Leben gekommen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin.

„Seit dem Morgen ist es in Cherson unruhig. Die Besatzungstruppen haben Wohnviertel der Stadt unter Beschuss genommen. Durch den Einschlag von feindlichen Granaten gab es Brände in einem Wohnhaus und einer Garage. Inzwischen wissen wir von zwei Opfern. Leider ist ein 25-jähriger Mann an seinen Verletzungen gestorben, eine weitere Person wurde verwundet“, schrieb Prokudin im offiziellen TG-Kanal.