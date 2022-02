Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs durch Russland ist gering - Minister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verteidigungsminister Olexij Resnikow sagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Eskalation durch Russland weiterhin als gering eingeschätzt wird.

„Wir haben alle Informationen und eine realistische Einschätzung der Lage. Nun kann es viele verschiedene hypothetische Einschätzungen und Prognosen geben. Vor allem in ausländischen Medien. Einige haben sogar eine russische Invasion angekündigt, die jedoch schon vor acht Jahren stattfand. Es ist die Aufgabe des Militärs, alle möglichen Szenarien zu berechnen, auch die schlimmsten, und alles zu tun, um Bedrohungen zu neutralisieren. Genau das geschieht jetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Eskalation wird zum heutigen Zeitpunkt weiterhin als gering eingeschätzt“, wird Resnikow auf der Website des Verteidigungsministeriums zitiert.

Nach Angaben des Ministers werden alle aufgezeichneten Ereignisse erwartet und liegen im Rahmen der vorher angekündigten Prognosen.

„Im Moment bewegt sich alles im Rahmen unserer Schätzungen. In wenigen Tagen beginnt die aktive Phase der russisch-weißrussischen Übungen, die bis zum 20. Februar dauern werden. Zur gleichen Zeit sind Übungen einiger Einheiten des südlichen Militärbezirks der Russischen Föderation geplant. Wie ich auf dem Briefing am Donnerstag berichtet habe, treffen derzeit Einheiten aus dem östlichen und dem zentralen Militärbezirk der Russischen Föderation in Belarus ein, die wir seit einigen Wochen beobachten. Einige Einheiten sind noch auf dem Weg. Von unserer Seite wird alles Notwendige getan, um solche Situationen zu kontrollieren“, versicherte er.

Resnikow fügte hinzu, dass die beispiellose militärische Unterstützung durch die Partner die Widerstandsfähigkeit der Ukraine deutlich erhöht habe.

„Unser Militär trainiert bereits aktiv mit Verteidigungswaffen. Dies ist eine sehr wirksame Abschreckung. Auch der Einsatz der Territorialen Verteidigungskräfte der ukrainischen Streitkräfte gewinnt an Dynamik. Es finden zahlreiche Vorbereitungen mit den Bürgern statt“, sagte der Minister.