Wechselkurse am 16. April: Banken und Wechselstuben erhöhen gleichzeitig die Preise für den Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wie viel kostet die Währung heute und wo kann man sie günstiger kaufen? Am Donnerstag, dem 16. April, ist auf dem Devisenmarkt der Ukraine ein verstärkter Druck auf die Hrywnja zu beobachten. Die meisten großen Banken, darunter PrivatBank und Oschchadbank, haben ihre Kurse nach oben angepasst.

Weitere Informationen zu den aktuellen Wechselkursen bei Banken und Wechselstuben am Donnerstag finden Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.