"Ich weiß, dass die Ukraine überleben wird": die Geschichte eines Militärarztes aus Russland, der die ukrainische Staatsbürgerschaft erhielt: SOZIALES | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Russe Pavel lebt seit 2014 in der Ukraine und kämpft in den Streitkräften der Ukraine als Kampfsanitäter: Nach dem Militärdienst in Russland hat sich der Mann „der Opposition angeschlossen“ – Video

Pavel ist Kampfsanitäter eines Freiwilligenbataillons und stammt ursprünglich aus Moskau. Seit 2014 lebt er in der Ukraine und kämpfte in den Streitkräften der Ukraine während der Anti-Terror-Operation und der Joint Forces Operation. Im Jahr 2022 schloss er sich einem Freiwilligenbataillon von Kampfsanitätern an und kämpfte während der groß angelegten Invasion gegen die russische Armee.

