Das weißrussische Verteidigungsministerium zeigte die Verlegung von militärischer Ausrüstung an die Grenze zur Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Sonntag, den 11. August, zeigte das weißrussische Verteidigungsministerium Aufnahmen von militärischer Ausrüstung, die an die Grenze zur Ukraine geschickt wird. Es geht um die Verstärkung der Truppengruppierung an den taktischen Richtungen Gomel und Mozyr

Am Sonntag, den 11. August, veröffentlichte das weißrussische Verteidigungsministerium Fotos und Videos von militärischer Ausrüstung, die an die Grenze zur Ukraine geschickt wird.

Das Ministerium veröffentlichte das entsprechende Bildmaterial auf seinem Telegram-Kanal.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einheiten einer der mechanisierten Formationen in Alarmbereitschaft versetzt werden, um „zugewiesene Aufgaben zu erfüllen“.

„Die Soldaten verladen militärische Ausrüstung auf Eisenbahntransporte und marschieren gemeinsam in die vorgesehenen Gebiete“, heißt es in der Erklärung.

Das belarussische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko zuvor die Anweisung gegeben hatte, die Gruppierung der Truppen in den taktischen Richtungen Gomel und Mozyr zu verstärken, „um auf mögliche Provokationen zu reagieren“.

Am 10. August erklärte der belarussische Verteidigungsminister Wiktor Khrenin, Belarus habe beschlossen, die Truppen in den Richtungen Gomel und Mozyr nahe der Grenze zur Ukraine zu verstärken. Insbesondere geht es um die Verlegung von Polonez- und Iskander-Mehrfachraketen-Systemen dorthin.

Nach Angaben der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur BelTA hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der von einer Reihe von Ländern nicht anerkannt wird, die Anweisung gegeben, die Truppengruppierung in den taktischen Richtungen Gomel und Mozyr, die an die Regionen Kiew und Tschernihiw grenzen, zu verstärken.