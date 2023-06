Ein weiterer Beteiligter an der Ukrspirt-Aktion wurde in Gewahrsam genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof hat einen weiteren Beteiligten an der überteuerten Kraftstoffbeschaffung bei der Firma Ukrspirt in Gewahrsam genommen. Das teilte der Pressedienst der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft am 7. Juni mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Untersuchungsrichter des Obersten Anti-Korruptionsgerichts eine Präventivmaßnahme in Form von Haft mit einer Alternative zur Zahlung von fünf Millionen Hrywnja als Kaution für den Leiter der Unternehmensgruppe gewählt hat.

Die Präventivmaßnahme gilt bis zum 4. August 2023.

Der Verdächtige wurde im Gerichtssaal in Gewahrsam genommen. Gegen Hinterlegung einer Kaution wird er verfahrensrechtlichen Verpflichtungen unterworfen sein.