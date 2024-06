Ein weiterer Freiwilliger aus den Niederlanden ist im Krieg in der Ukraine getötet worden - das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Landes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ein weiterer Freiwilliger aus den Niederlanden ist in der Ukraine getötet worden. Das Außenministerium des Landes bestätigte Berichte in sozialen Medien über den Tod des Mannes.

Dies wurde von NOS berichtet.

Gleichzeitig sieht das niederländische Außenministerium auf Wunsch der Angehörigen des Mannes von weiteren Kommentaren ab.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Mann in der ukrainischen Fremdenlegion gekämpft hat und am 20. Mai in der Nähe der Stadt Tschassiw Jar in der nördlichen Region Donezk gestorben ist. Berichten zufolge wurde sein Leichnam repatriiert.

Soweit wir wissen, ist dies der dritte niederländische Freiwillige, der in der Ukraine gestorben ist, berichtet NOS. Das Außenministerium weiß nicht, wie viele Niederländer in der Ukraine kämpfen und wie viele gestorben sind.

Der Zeitung zufolge haben sich nach Angaben des Honorarkonsuls der Ukraine in den Niederlanden zu Beginn des umfassenden Krieges Dutzende von Niederländern freiwillig gemeldet.

Im Dezember 2023 berichteten die amerikanischen und britischen Medien, dass Anfang Dezember zwei Veteranen der US-Marine in der Ukraine getötet wurden: Ethan Gertweck und Graham Dale.