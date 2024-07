Ein weiteres Land hat sich dem Kommuniqué des Friedensgipfels angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj dankte der Republik Mauritius dafür, dass sie sich dem historischen Dokument des Friedensgipfels angeschlossen hat.

Der Inselstaat Mauritius hat das Kommuniqué des ersten Friedensgipfels unterzeichnet. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, den 12. Juli bekannt.

„Ich bin der Republik Mauritius dankbar, dass sie sich diesem historischen Dokument angeschlossen hat. Alle unsere Länder brauchen einen dauerhaften, umfassenden und gerechten Frieden“, schrieb Selenskyj.

Er betonte, dass Mauritius zu den afrikanischen Ländern gehört, die konsequent die UN-Charta und das Völkerrecht respektieren.

Wir erinnern daran, dass der Friedensgipfel am 15. und 16. Juni in der Schweiz stattfand. Er diskutierte über nukleare Sicherheit, Lebensmittelsicherheit, Gefangenenaustausch und die Rückkehr der von der Russischen Föderation entführten ukrainischen Kinder. Ein Kommuniqué über die Ergebnisse des Gipfels wurde von 84 Ländern und Organisationen unterzeichnet. Zwei Länder zogen jedoch später ihre Unterschrift zurück. Gleichzeitig schließen sich ständig weitere Länder dem Dokument an.

