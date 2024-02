Ein weiteres russisches Flugzeug abgeschossen - gute Nachrichten von der Frontlinie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Am Morgen des 29. Februar haben ukrainische Truppen ein weiteres russisches Flugzeug abgeschossen.

Den Verteidigungskräften ist es gelungen, die feindliche Su-34 erfolgreich zu „landen“. Dies gab der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk bekannt.

READ MORE: Ihnat kommentiert die Zerstörung der achten russischen Su-34 in der letzten Woche

„Heute ist der 29. Februar – ein Datum, das nur alle vier Jahre fällt, aber für die Russen ist es bereits ein vertrauter Tag mit dem Verlust eines weiteren Flugzeugs. Minus Su-34 in Richtung Osten! Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit! Der Sieg am Boden wird am Himmel geschmiedet!“ – betonte Oleshchuk.

Dies ist das dritte abgeschossene russische Flugzeug in drei Tagen und das 11. in einem Monat.