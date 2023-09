Weizenpreise fallen auf Rekordtief - Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Weizenpreise fallen trotz der Kämpfe in der Ukraine und der Beendigung des Getreidekorridors im Schwarzen Meer so schnell wie seit 14 Jahren nicht mehr. Dies meldete die Agentur Bloomberg am Freitag, den 29. September.

Weizen musste den schlimmsten Quartalsverlust seit 14 Jahren hinnehmen, da beispiellose Ernten in Teilen der nördlichen Hemisphäre die Spannungen in der Schwarzmeerregion ausglichen.

Die Futures an der Chicagoer Börse haben in den letzten drei Monaten rund 11 Prozent verloren und sind das vierte Quartal in Folge gesunken. Obwohl Moskau im Juli aus einer Vereinbarung ausgestiegen ist, die es der Ukraine erlaubt, ihr Getreide zu exportieren, hat das große Angebot die Preise in Schach gehalten. Russland war eines der Länder, die eine noch nie dagewesene Ernte verzeichneten.

„Die Ereignisse rund um den Beginn des Konflikts in der Ukraine haben gezeigt, dass die Welt in diesen Tagen einen Weg hat, Getreide zu den Menschen zu bringen, die es brauchen. Dies könnte ein neuer Tiefpunkt bei den Weizenpreisen sein“, sagte Michael Whitehead, Leiter der Agribusiness-Analyse bei der ANZ Group Holdings.

Weizen-Futures für die Lieferung im Dezember stiegen heute Morgen in London um 0,4 Prozent auf $5,81 je Scheffel, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Zur gleichen Zeit fielen die Futures für den Monat um mehr als 3 % im Preis.

Zuvor war bekannt geworden, dass in der Ukraine der Ertrag von Frühgetreide Rekorde bricht. Dank des günstigen Wetters wurde nicht nur das letzte Jahr, sondern auch der Rekord von 2021 übertroffen.