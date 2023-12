Weltraumkommunikationszentrum und Militäreinheit auf der Krim angegriffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Mittwoch, den 20. Dezember, wurden zwei Angriffe auf russische Militäreinheiten auf der vorübergehend besetzten Krim verübt. Dabei wurden Mitarbeiter der FSB-Grenzabteilung verwundet, Ausrüstung und eine Satellitenkommunikationsantenne beschädigt. Darüber berichtet auf ihrem Telegram-Kanal unter Berufung auf Quellen die russische Ausgabe ASTRA, die sich als unabhängig bezeichnet.

„Der erste Angriff fand am 20. Dezember gegen 4 Uhr morgens in Aluschta statt. Mindestens drei Ankünfte wurden auf dem Territorium der FSB PU v/h 28735 verzeichnet, die sich nach offenen Angaben im Dorf Solnechnogorskoye in Aluschta befindet. Der erste Angriff erfolgte von Drohnen aus. Ein Mitarbeiter der FSB PU wurde verwundet, die Antenne der Satellitenkommunikation wurde beschädigt“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben der Medien wurde der zweite Angriff um 5 Uhr morgens vorläufig von Storm Shadow-Raketen auf das Zentrum für Langstrecken-Raumfahrtkommunikation im Dorf Vitino, Bezirk Saksky, mit vollem Namen – 40. separater Kommando- und Messkomplex innerhalb des Haupttest-Raumfahrtzentrums, benannt nach G.S. Titov von den Luft- und Raumfahrtstreitkräften der Russischen Föderation (v/h 81415), durchgeführt.

„Auf dem Territorium des Zentrums wurden mindestens zwei Einschläge registriert, eine Einheit der militärischen Ausrüstung wurde beschädigt“, fasst die Veröffentlichung zusammen.

Erinnern Sie sich, laut Verteidigungsminister Rustem Umjerow bereitet die Ukraine jetzt Entwicklungen vor, die dazu beitragen werden, die Eindringlinge im nächsten Jahr zum Verlassen der Krim zu zwingen.