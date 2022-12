Das Wetter begünstigt die ukrainischen Streitkräfte in der Region Luhansk - Hajdaj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete über die Situation in der Region am Sonntagmorgen, den 4. Dezember, und stellte fest, dass das Wetter jetzt die Streitkräfte der Ukraine begünstigt.

„Das Wetter begünstigt unser Militär in den Richtungen Swatowsk und Kreminezk. Wir erwarten in naher Zukunft positive Nachrichten, die es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen werden, auf ihren Erfolgen aufzubauen. In Richtung Bachmut, insbesondere in der Nähe von Belogorovka, setzen die Russen Artillerie und Flugzeuge ein und versuchen, die Verteidigungsanlagen der ukrainischen Streitkräfte zu durchbrechen. Partisanen in der Region Luhansk schlagen uns regelmäßig vor, wohin wir unsere Artillerie richten sollen“, heißt es in dem Bericht des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Luhansk.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Video.

Hajdaj hatte zuvor berichtet, dass sich die Streitkräfte der Ukraine in der Nähe von Kremenna befinden.

