"Wagneriten" verlassen Belarus - Zentrum des Nationalen Widerstands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Söldner des privaten Militärunternehmens Wagner in Belarus sank von 5,8 Tausend auf 4,4 Tausend Personen.

Die Söldner des russischen privaten Militärunternehmens Wagner verlassen Weißrussland aus Mangel an Einkommen. Dies meldete das Nationale Widerstandszentrum unter Berufung auf Informationen belarussischer Partisanen am Samstag, den 19. August.

„Der belarussische Untergrund verzeichnet einen Rückgang der Terroristen des privaten Militärunternehmens Wagner auf dem Territorium des Landes von 5,8 Tausend auf 4,4 Tausend. Der Grund dafür ist der Mangel an Finanzierung aus Russland. Daher haben einige der Söldner einen Vertrag unterschrieben und sind in afrikanische Länder abgereist, während andere Urlaub gemacht haben, aber entweder zu anderen terroristischen Strukturen wechseln oder ganz aufgeben wollen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch behauptet, dass das Regime in Weißrussland die Ausbilder von Wagner noch nicht mit der Höhe ihrer Bezahlung für ihre Dienste zufrieden gestellt hat. Daher haben die meisten Ausbilder nicht vor, lange in diesem Land zu bleiben.

Zuvor war berichtet worden, dass Russland wahrscheinlich die Finanzierung des privaten Militärunternehmens Wagner eingestellt hat. Die Söldner werden möglicherweise von den belarussischen Behörden bezahlt.