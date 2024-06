Wie Kamikaze-Drohnen an der Front auftauchten | Suspilne Dokumentarserie "Waffen, an die man nicht glaubte"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Sternenko, Berlinska, Chmut und der Leiter der militärischen Abteilung der Stiftung von Serhij Prytula sprechen in der Dokumentarserie von Suspilne über den Krieg mit Drohnen und den ersten Flug der FPV Kamikaze-Drohne

Der Soldat mit dem Rufzeichen Schweiger interessiert sich seit seiner Kindheit für den Krieg. Im Jahr 2020 kam er beim Angeln mit einem Freund auf eine Idee, die historisch wurde – die Herstellung von Drohnen. Mit der Zeit entwickelte sich daraus eine ganze Industrie.

Wie war die Situation mit Drohnen in der Ukraine im Jahr 2022, was ist „Kriegsführung aus erster Hand“?wer beim ersten dokumentierten Flug einer Kamikaze-FPV-Drohne getroffen wurde und wie es dem Feind gelingt, mit der Ukraine auf dem Gebiet der FPV-Drohnen mitzuhalten, analysieren der Aktivist und Freiwillige Serhij Sternenko, die Veteranin und Victory Drones-Projektleiterin Maria Berlinska, der Militäranalyst und Leiter der Come Back Alive Foundation Taras Chmut und der Leiter der militärischen Abteilung der Serhij Prytula Foundation.

Sehen und hören Sie sich die erste Folge der Dokumentarserie „Kamikaze-Drohnen“ von Hromadske an.