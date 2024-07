Wie viele Raketen, Drohnen und UAVs hat Russland in einer Woche auf die Ukraine abgefeuert - sagte Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der vergangenen Woche, vom 1. bis 6. Juli, setzte Russland mehr als 600 gelenkte Luftbomben, mehr als 60 Shahed-Drohnen und fast 40 Raketen verschiedener Typen gegen ukrainische Ziele ein.

Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

Er dankte auch Deutschland und den Vereinigten Staaten für die Verstärkung der Luftabwehr.

Am 5. Juli gab der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jaeger, bekannt, dass das dritte Patriot-Luftverteidigungssystem aus Deutschland an die Ukraine geliefert worden sei. Und am 3. Juli gab das US-Verteidigungsministerium bekannt, dass es im Rahmen der Sicherheitsunterstützungsinitiative für die Ukraine Abfangjäger für die Luftabwehrsysteme Patriot und NASAMS zu einem Preis von rund 2,2 Milliarden Dollar kaufen wird.

„Aber um alle unsere Städte und Dörfer zu schützen, um den russischen Terror wirklich zu besiegen, brauchen wir konkretere Lösungen. Und wir werden nächste Woche mit unseren Partnern an solchen Lösungen arbeiten – wir bereiten sie bereits vor“, fügte Selenskyj hinzu. Eine Woche zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass Russland vom 23. bis 30. Juni mehr als 800 gelenkte Luftbomben gegen die Ukraine eingesetzt habe.

Seit Anfang Juni 2024 haben die Russen mehr als 2.400 gelenkte Luftbomben gegen die Ukraine eingesetzt, von denen etwa 700 auf die Region Charkiw abgeworfen wurden.