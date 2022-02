Ist der Winter auf dem Rückzug? Wie das Wetter in Kiew sein wird - die aktuelle Vorhersage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Das Wetter in Kiew und in der Region wird am Sonntag, den 6. Februar, niederschlagsfrei sein. Die Meteorologen sagen für diesen Tag vereiste Straßen voraus, seien Sie also vorsichtig.

Dies berichtet das Ukrhydrometzentrum.

Am 6. Februar ist es in der Hauptstadt bewölkt mit klarem Himmel und ohne Niederschlag. Teilweise wird Glatteis auf den Straßen vorhergesagt.

Der Wind wird voraussichtlich aus westlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 5-10 m/s wehen.

Die Lufttemperatur wird nachts um 0 Grad liegen und tagsüber auf 2-4 Grad Celsius ansteigen.

Wetter in der Ukraine am 6. Februar. Karte

Wie überlebt man Temperaturschwankungen?

Wenn Sie wissen, dass Sie nicht gut auf Temperatur- und Wetterschwankungen reagieren, empfehlen Ärzte, einige Regeln zu beachten.

Zum Beispiel sollten Sie viel Ruhe und Schlaf bekommen und den Raum lüften. Auch die körperliche Aktivität sollte nicht vernachlässigt werden, denn sie stärkt das Immunsystem, kurbelt den Stoffwechsel an und normalisiert den Kreislauf.

Wichtig ist auch eine nährstoffreiche Ernährung und der Verzicht auf „schwere Kost“ (Fleischgerichte, starker Tee oder Kaffee, Bohnen, Erbsen) zugunsten von Gemüse- und Fischgerichten und Grünzeug.

Sie sollten Ihre Gesundheit verantwortungsbewusst überwachen und regelmäßig Ihren Blutdruck, Puls und Rhythmus sowie Ihren Blutzuckerspiegel messen. Weigern Sie sich nicht, die Empfehlungen Ihres Arztes zu befolgen oder die Dosierung eines Medikaments selbst zu erhöhen oder zu ändern.

Wir haben bereits geschrieben:

Die Ukraine wird mit Schnee bedeckt sein! Wetter in den ersten Februartagen

Von der Zivilisation abgeschnitten. Wie kleine Dörfer in der Ukraine bei Schneefällen leben – Bericht (Video)

Sturmböen und Schnee kommen in die Ukraine – wo man auf schlechtes Wetter warten sollte

.