Für das Wochenende werden in der Ukraine Schnee und Regen vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine werden am 9-10 Dezember in einigen Regionen Schnee und Regen erwartet. Dies berichtet Sinoptik.ua.

Am Samstag, den 9. Dezember, wird es bewölkt sein, im Osten des Landes sowie in den Regionen Sumy, Poltawa und Saporischschja wird etwas Nassschnee fallen.

Tagsüber wird im Süden und Südosten des Landes eine Temperatur von +2…+4° erwartet. In den zentralen Regionen – etwa Null. In den westlichen Regionen sowie in der Region Luhansk wird die Tagestemperatur etwa -4…-2° betragen, in den nördlichen Regionen wird es etwas kälter als -6…-4° sein.

Nachts werden im Westen und Norden der Ukraine mäßige Fröste bis -10…-8° vorhergesagt.

Am Sonntag, den 10. Dezember, wird es im Westen und in der Mitte des Landes etwa Null Grad haben. Im Süden und Südosten – bis +2 … +4°, und in den östlichen und nördlichen Regionen bis -5 … -3°.

In den Regionen Sumy und Charkiw wird leichter Schneefall erwartet, in der Region Dnipropetrowsk – mit Regen.

Am Montag, den 11. Dezember, wird es in der Ukraine regnen (mancherorts stark, bis zu 6 mm), in anderen Regionen – nasser Schnee.

In den westlichen und zentralen Regionen wird die Temperatur am Nachmittag um den Nullpunkt liegen, in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Dnipropetrowsk bei bis zu -3°. In der östlichen Region wird eine Temperatur von -7…-5° vorhergesagt, in der südlichen Region +3…+6°.