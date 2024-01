Zahl der Angriffe auf Awdijiwka halbiert - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Richtung Awdijiwka ist in den letzten 24 Stunden die Zahl der Angriffe durch russische Truppen zurückgegangen, ebenso wie die Zahl der Artilleriebeschüsse. Das sagte der Sprecher der Verteidigungskräfte der Richtung Tavrian Olexander Shtupun in der Sendung des TV-Marathon am 8. Januar.

Ihm zufolge hören die Angreifer nicht auf, Awdijiwka einzukreisen. Sie bleiben in dieser Richtung aktiv. Allerdings hat die Zahl der Artilleriebeschüsse in den letzten 24 Stunden leicht abgenommen. So wurden am 6. Januar über 1000 Beschüsse registriert, aber am 7. Januar sank ihre Zahl auf 617.

„Wir führen das auf die Wetterbedingungen zurück, denn die Drohnen können nicht in vollem Umfang arbeiten. Außerdem ist es im Vergleich zu dem Wetter, das wir hatten, ziemlich kalt geworden. Auch die Zahl der Angriffe ist zurückgegangen. Waren es früher 50-60 pro Tag, so sind es jetzt nur noch 25“, sagte Shtupun.

Der Sprecher wies darauf hin, dass Russland weiterhin Luftangriffe durchführt – 31 solcher Angriffe wurden im Laufe des Tages registriert.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am 7. Januar mehr als 200 Panzer in Richtung Awdijiwka verloren haben. Es wurde auch berichtet, dass die militärischen Spezialeinheiten eine feindliche Gruppe in der Nähe von Awdijiwka zerstört haben.