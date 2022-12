Die Zahl der Todesopfer des russischen Angriffs auf Kurachowo ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung in der Stadt Kurachowo in der Region Donezk, die am Vortag von russischen Angreifern mit MLRS beschossen wurde, ist auf 10 gestiegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft am Mittwoch, den 7. Dezember, dass der russische Angriff auf die Stadt sehr brutal und absolut kalkuliert war.

Ihm zufolge wollten die Russen friedliche Menschen beschießen – sie trafen einen Markt, einen Getreidesilo, eine Tankstelle, einen Busbahnhof und ein Wohnhaus.

„Donetschina – heute hat die russische Armee Kurachowo angegriffen, sehr brutal, absolut kalkuliert. Eben auf friedliche Menschen. Über normale Menschen. Ein Markt, ein Getreidesilo, eine Tankstelle, ein Busbahnhof, ein Wohngebäude. Die Liste der Verstorbenen bis jetzt – zehn Menschen, viele Verwundete. Mein Beileid an die Familie und Freunde… Ewiges Gedenken an alle Opfer des russischen Terrors“, sagte Selenskyj.

Die Region Donezk ist eines der heißesten Gebiete für Kampfhandlungen. Die russischen Invasoren beschießen täglich Siedlungen in der Region…