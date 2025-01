Die Zahl der Verwundeten in Kramatorsk ist wieder gestiegen: Video der ersten Minuten nach dem Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Zahl der Verwundeten in Kramatorsk ist auf 9 angestiegen. Eine russische Fliegerbombe hat am 15. Januar ein Hochhaus in einem Wohngebiet der Stadt getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Kramatorsk und die Polizei der Oblast Donezk.

„Neun Zivilisten wurden bei dem Luftangriff verletzt, darunter 2 Kinder“, teilte der Stadtrat in einer Erklärung mit.

Nach Angaben der Militärverwaltung der Stadt wurden die Opfer qualifiziert medizinisch versorgt und zur Behandlung in Krankenhäuser in der Stadt oder, mit Erlaubnis ihrer Ärzte, in ihre Häuser geschickt.

Filmaufnahmen der ersten Minuten nach dem Beschuss

In den ersten Minuten nach dem Beschuss kamen Sanitäter der Polizei und die Gruppe „Weißer Engel“ den Verwundeten zu Hilfe.

Die Folgen des Beschusses von Kramatorsk .*

Der Beschuss traf ein Wohnhaus und zerstörte einen Teil der Außenwand und eine Zwischendecke des Stockwerks.

Außerdem zerstörte der Luftangriff die Verglasung von Fenstern in 18 Wohnhäusern, drei Bildungseinrichtungen, einer kulturellen Einrichtung und einer Infrastruktureinrichtung.

Russischer Angriff auf Kramatorsk

Am 15. Januar griff die russische Armee die Stadt Kramatorsk in der Oblast Donezk an. Es wurde fast sofort berichtet, dass es Verletzte gab. Zunächst wurde von drei Verwundeten berichtet, darunter ein 6-jähriges Mädchen.

Später begann die Zahl der Verletzten zu steigen. Zuvor war von 8 Verwundeten die Rede.