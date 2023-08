Die Zahl der "Wagner-Kämpfer" in Weißrussland ist rückläufig - Staatlicher Grenzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die „Wagner“-Kämpfer gingen nach Russland, auch unter dem Vorwand, „Urlaub“ zu machen. Der Sprecher des Staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrej Demtschenko sagte, dass die Zahl der „Wagneristen“ in Weißrussland weiter abnimmt. Er sagte dies in der Sendung des TV-Marathon.

„An unserer Grenze ist die Situation im Allgemeinen immer noch unter Kontrolle. Wir haben keine unverständlichen Aktionen registriert. Aber was den Aufenthalt von Söldnern in Weißrussland angeht, so haben wir schon vor dem 23. August, vor den Ereignissen in Russland, festgestellt, dass die Zahl der Söldner in Weißrussland abnimmt. Geringfügig, aber allmählich ging die Zahl der „Wagneriten“ zurück. Und seit dem 23. Mai nimmt ihre Zahl weiter ab“, sagte Demtschenko.

Er fügte hinzu, dass „Wagner“-Kämpfer nach Russland gingen, auch unter dem Deckmantel des „Urlaubs“. Aber dann kehrten sie nicht nach Belarus zurück.

Laut dem Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine ist es nach den Ereignissen in Russland notwendig, den Aufenthalt von Söldnern in Belarus anders zu behandeln“.

Wir werden daran erinnern, dass der britische Geheimdienst die Folgen des Todes von Prigoschin für die Gruppe Wagner geäußert hat.

Dass die Söldner des russischen privaten Militärunternehmens Wagner Weißrussland aus Mangel an Einnahmen verlassen.