Ein zehnjähriges Mädchen starb an den Folgen eines Stromschlags im Gebiet Lwiw

Ein zehnjähriges Mädchen starb an den Folgen eines Stromschlags im Dorf Hlebowitschi im Gebiet Lwiw. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Lwiw, Maxym Kozitsky, am Sonntag, den 25. Juni, im Telegram mit.

„Im Dorf Hlebovichi, Bezirk Lwiw, wurde ein zehnjähriges Mädchen infolge eines gebrochenen Stromkabels vom elektrischen Strom tödlich getroffen“, schrieb er.

Kozitsky stellte klar, dass das Mädchen nach vorläufigen Informationen die Leitung berührte, die aufgrund des schlechten Wetters durchtrennt wurde. Die Strafverfolgungsbehörden haben diesbezüglich ein Verfahren eingeleitet.

Kozitskyi sagte auch, dass die Stromversorgung für 52.000 Menschen, die am 23. Juni ohne Strom geblieben waren, wieder aufgenommen wurde. An diesem Tag waren 269 Ortschaften in der Region wegen starker Regenfälle ganz oder teilweise ohne Strom.