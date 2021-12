Ziehen Sie sich warm an! Für den 27. Dezember wird in Kiew frostiges Wetter erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Am Montag, 27. Dezember, wird in Kiew sonniges, aber frostiges Wetter erwartet. An diesem Tag wird kein Niederschlag erwartet.

Dies berichtet das Ukrhydrometzentrum.

Wetter in der Hauptstadt am 27. Dezember

In Kiew wird der Tag ohne Niederschlag verlaufen. Die Prognostiker sagen schwachen Wind mit einer Geschwindigkeit von 3-8 m/s voraus.

Die Lufttemperatur liegt tagsüber zwischen -4 und -6 Grad, und nachts fallen die Thermometer auf -13 Grad.

Wetter in der Ukraine am 27. Dezember. Screenshot von

Wird es an Neujahr Schnee geben?

am 30. und 31. Dezember sowie am 1. Januar wird in der Ukraine generell wenig Schnee erwartet. Es wird auch einige Temperaturschwankungen geben.

Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 0 und -5 und nachts zwischen -2 und -7. Im Süden des Landes, in den Unterkarpaten und in der gesamten Ukraine werden für den 31. Dezember Temperaturen zwischen -2 und 3 Grad Celsius erwartet.

„Vorläufigen Prognosen zufolge sind keine strengen Fröste zu erwarten“, teilte der Pressedienst des Ukrhydrometeocenter mit.

Wo in diesem Winter mit Frost zu rechnen ist

Schaut man sich die Karte der Ukraine an, so wird das Winterwetter das Land in einem „Dreieck“ mit einer Spitze nach unten erreichen. In den nördlichen Oblasten von Wolhynien und weiter östlich bis Sumy gibt es Frost und leichten Schnee.

Die Oblast Tscherkassy liegt am unteren Ende des Kältedreiecks, der Winter erfasst auch Chmelnytschyna, einen Teil von Vinnitschyna im Westen und einen Teil der Oblast Poltawa im Osten. In insgesamt neun Oblasten darf bis Silvester eine Schneedecke liegen, die jedoch nicht mehr als 10 cm hoch sein darf.

Wir schrieben bereits:

Foto des Tages. Schneesturm in den Karpaten

Geheimnisse eines Polarforschers und Reisenden: Wie man sich bei -15 Grad warm hält (Video)

.