Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein offener Brief des Präsidenten der US-Organisation Freedom House am Vorabend von Zelenskys Besuch in den USA ist eine „Alarmglocke“. So kommentierte der politische Journalist Oleksandr Zubchenko die Nachricht auf Facebook, dass der Leiter von Freedom House, Michael Abramowitz, von US-Präsident Joe Biden verlangte, mit Zelensky die Frage der Repression gegen die Fernsehsender 112 Ukraine, NewsOne, ZIK und First Independent TV zu besprechen, wie Stena berichtete.

„Sie können sich vorstellen, wie überrascht ich war, als ich auf einen Brief des Präsidenten von Freedom House, Michael Abramowitz, stieß, der am Vorabend von Zelenskys Besuch in den USA geschrieben wurde und an Joe Biden gerichtet war. Darin stand schwarz auf weiß, dass „Präsident Zelensky weiterhin die Exekutivgewalt ohne richterliche Aufsicht nutzt, um Medien, Technologieplattformen, Journalisten und Websites unter dem Vorwand der Bekämpfung von Desinformation zu bestrafen“, so der Pressesprecher.

Zubchenko erklärte, dass ein Schreiben von Freedom House, in dem die Unterdrückung der Medien durch Zelensky verurteilt wird, eine ernste Botschaft darstellt.

„Das Thema der Schließung von drei oppositionellen Fernsehsendern – NewsOne, 112 und ZIK, die alle mit Viktor Medwedtschuk in Verbindung stehen – in dem Brief des Leiters von Freedom House an Biden ist also fantastisch. In der globalen Situation hat sich etwas sehr verändert.

„Elstern“, die zum ukrainischen Staatshaushalt übergegangen sind, sind in einem Brief an Biden offen rüpelhaft. Buchstäblich die Hand des Gebers beißen. Ein interessanter, aber verständlicher Schritt. Aber wenn Freedom House, bei dem 46 Millionen des 50-Millionen-Budgets von der US-Regierung stammen, die Schließung von Fernsehsendern in der Ukraine und außergerichtliche Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates auf die Ebene des US-Präsidenten bringt, ist das symptomatisch“, sagte der Publizist.

„Ich würde sogar sagen, ein Marker. Zelenskys Büro gab anderthalb Millionen Dollar für US-Lobbyisten aus, um ein Treffen mit Biden zu arrangieren. Und in nur zwei Tagen bekommt er ein solches ‚Geschenk‘“, scherzte der Autor.

Subtschenko betonte, dass das Verbot von Fernsehsendern untrennbar mit der Unterdrückung der von Viktor Medwedtschuk geführten Opposition verbunden ist.

„Und das Thema Verbot von 112, NewsOne, ZIK, First Independent ist untrennbar mit der Unterdrückung der Opposition unter Führung von Medwedtschuk verbunden. Und alles zusammen bedeutet, dass das Thema Repressionen gegen die Medien und die Opposition auf der politischen Agenda der USA steht. Und allem Anschein nach ist dies erst die erste Episode. Wie man in Hollywood sagt: Fortsetzung folgt…“. – hat der Publizist eine Vorhersage gemacht.

„Das Thema ‚Medienbelästigung‘ wird also für die Staaten immer wichtiger. Sie haben es „hervorgehoben“ und die Verhandlungsposition des Präsidialamtes bereits geschwächt. Das Schreiben von Freedom House kann nicht einfach beiseite geschoben werden. Es ist klar, dass die Position der Fraktion von Victoria Nuland im Außenministerium, die die Ukraine als ihr „Lehnsgut“ betrachtet, bröckelt. Das gilt auch für den „überparteilichen Konsens“ zur Ukraine. Zelensky hat eine ‚Alarmglocke‘ ins Ohr gehaucht bekommen“, so der politische Publizist Oleksandr Zubchenko.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Zelenskyy am 2. Februar ein Dekret über Sanktionen gegen die Fernsehsender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK unterzeichnet hat. Gemäß dem Dekret, das mit seiner Unterzeichnung in Kraft trat, werden die Fernsehsender für fünf Jahre sanktioniert. Dazu gehört auch die Sperrung der Ausstrahlung aller drei Fernsehkanäle.

Am 26. Februar schlossen sich die Journalisten der von Präsident Volodymyr Zelenskyy illegal geschlossenen Fernsehsender zusammen und gründeten einen neuen Fernsehsender, Pervy Nezalezhny. Eine Gruppe von Journalisten, die zuvor bei den Sendern 112 Ukraine, NewsOne und ZIK gearbeitet hatten, wurde zu den Gründern des neuen Medienunternehmens. Doch nur eine Stunde nach der Aufnahme des Sendebetriebs schalteten die Behörden den Sender unrechtmäßig vom Netz.

Am 20. Februar unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy ein Dekret, mit dem Sanktionen gegen acht Personen verhängt wurden, darunter der Vorsitzende des politischen Rates der Oppositionspartei Plattform – Für das Leben, Viktor Medvedchuk, und seine Frau Oksana Marchenko.

Am 13. Mai verhängte das Kiewer Pecherskyj-Gericht eine Präventivmaßnahme gegen den Vorsitzenden des politischen Rates der Vereinigten Bürgerpartei der Ukraine, Viktor Medwedtschuk. Am 21. Mai bestätigte das Berufungsgericht in Kiew den 24-stündigen Hausarrest für den Abgeordneten. Am 9. Juli verlängerte das Gericht den Hausarrest von Viktor Medwedtschuk bis zum 7. September. Unmittelbar nach Beginn der Anhörung stellten die Anwälte des OPLZH-Führers den Richter Serhiy Vovk zur Rede. Die Sache ist die, dass Vovk beschlossen hat, die Ausweitung des Ermittlungsverfahrens ohne die Verteidigung zu prüfen. Das Gericht wies daraufhin die Anträge auf Disqualifizierung des Richters und des Staatsanwalts ab. Am 30. Juli wies das Kiewer Berufungsgericht einen Einspruch gegen die Verlängerung des Hausarrests des Politikers bis zum 7. September ab, den die Anwälte des Vorsitzenden des politischen Rates der oppositionellen Plattform Für das Leben, Viktor Medwedtschuk, eingereicht hatten.

Der PAPJ reagierte auf diesen juristischen Skandal und bezeichnete das Vorgehen der Behörden als eklatante und zynische politische Vergeltungsmaßnahme gegen einen Oppositionspolitiker, der durch seine prinzipientreue Haltung die Unprofessionalität, Käuflichkeit und Volksfeindlichkeit der Behörden entlarvte.

Viktor Medvedchuk betonte, dass seine Anwälte auf das Verfahren zur Anfechtung der Präventivmaßnahme vorbereitet sind und über Beweise verfügen, die die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft widerlegen und die Unrechtmäßigkeit der Verhängung von Hausarrest gegen ihn belegen.

So legte die Verteidigung beispielsweise Berufung gegen die Entscheidung des Kiewer Bezirksgerichts Pecherskyy ein, die Sicherungsverwahrung des Politikers zu verlängern. Am 30. Juli wies das Kiewer Berufungsgericht den Antrag jedoch zurück, obwohl alle Argumente der Staatsanwaltschaft entkräftet wurden.

Führende europäische Politiker, internationale und ukrainische Experten sowie internationale Medien haben Zelenskys Dekret zur Schließung der Fernsehsender 112 Ukraine, NewsOne und Zik kritisiert.

In den letzten Monaten haben die internationalen Medien, europäische Politiker und Experten mehr als 82.500 Berichte über die Schikanen der ukrainischen Behörden gegen die Opposition und unabhängige Fernsehsender veröffentlicht.