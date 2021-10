Zusammenfassung vom 14:10: Marsch in Kiew und Besuch im Donbas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Tausende Menschen demonstrieren in Kiew am Tag der Verteidiger

Im Zentrum von Kiew fand der Marsch der Verteidiger und Verteidiger der Ukraine statt, an dem sich auch der UPA-Marsch des Ruhms beteiligte. Die Aktivisten versammelten sich im Shevchenko-Park, wo eine Party stattfand. Anschließend zogen sie unter dem Gesang patriotischer Parolen zum Maidan Nezalezhnosti. Auf dem Weg dorthin verbrannten die Nationalisten zwei Bildnisse auf Khreshchatyk.

Nach verschiedenen Schätzungen nahmen zwischen 10.000 und 20.000 Menschen an der Kundgebung teil.

Selenskyj besucht Frontlinie in der Ostukraine

Im Rahmen seines Besuchs im Donbass begab sich Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Frontlinie in der Operationszone der Gemeinsamen Streitkräfte, wo er mit Soldaten sprach, die Dienstbedingungen inspizierte und den Kämpfern wertvolle Geschenke überreichte.

Anschließend nahm das Staatsoberhaupt an den Veranstaltungen zum Tag der Verteidiger der Ukraine in Mariupol teil. Er gratulierte den Soldaten zum Feiertag, überreichte staatliche Auszeichnungen und verlieh die höchsten militärischen und besonderen Dienstgrade.

Verteidigungsministerium stellt 3,7 Mrd. UAH zur Begleichung von Militärschulden bereit

Das Verteidigungsministerium hat den militärischen Einheiten und Einrichtungen der Streitkräfte der Ukraine fast 3,7 Mrd. Hrywnja zugewiesen, die zur Begleichung von Schulden für einmalige zusätzliche Zahlungen an ukrainische Soldaten, Vergütungen, Anreize für das Personal usw. verwendet werden sollen.

Der größte Teil der Mittel, 1 Mrd. 810 Mio. Hrywnja, wurde für die Auszahlung von Bargeld für die Wiederherstellung der Verteidiger bereitgestellt.

Der Staatschef berief eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ein

Präsident Wladimir Selenskyj hat für Freitag, den 15. Oktober, eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates einberufen. Nach Angaben des Pressedienstes des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates wurden alle Mitglieder des Rates über die bevorstehende Sitzung informiert, die für 16.00 Uhr angesetzt ist.

Schütze von Perm im Krankenhaus verhaftet

In Perm nahm ein Gericht Timur Bekmansurov, der beschuldigt wurde, ein Massaker an einer örtlichen Universität verübt zu haben, für zwei Monate in Haft. Der Richter des Bezirksgerichts Dzerzhinskiy kam in das Permer Regionalkrankenhaus, um die Zwangsmaßnahme anzukündigen. Bekmansurow hat seine Schuld voll und ganz eingestanden.

Sewerodonezk veranstaltet erste Militärparade seit 30 Jahren

In Sewerodonezk in der Region Luhansk fand die erste Militärparade seit 30 Jahren statt. Neue Modelle militärischer Ausrüstung fuhren durch das Stadtzentrum: gepanzerte Fahrzeuge, gepanzerte Mannschaftstransporter, ein Flugabwehrsystem, ein unbemanntes Luftfahrzeug Furia, Schwerlastzugmaschinen und BMP-2-Schützenpanzer.

Tausende von Saakaschwili-Anhängern protestieren in Tiflis

Rund 50.000 Menschen forderten in der georgischen Hauptstadt die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili. Die Kundgebung wurde von der oppositionellen Partei United National Movement organisiert. Vertreter des verhafteten Politikers verlasen eine Botschaft von ihm, in der Saakaschwili dazu aufrief, bei der zweiten Wahlrunde am 30. Oktober für die UNM zu stimmen.